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Президент Еквадору заявив, що країна перебуває у стані війни з наркогрупуваннями

Еквадор, Четвер 11 січня 2024 06:51
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Президент Еквадору заявив, що країна перебуває у стані війни з наркогрупуваннями Фото: Президент Еквадору Даніель Нобоа (facebook Daniel Noboa)
Автор: Максим Шушко

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що його країна перебуває у стані війни з наркоугрупованнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідер країни назвав 22 злочинні банди, які спричинили бунти в Еквадорі терористичними організаціями та зробив їх офіційними військовими цілями.

"Ми перебуваємо у стані війни, і ми не можемо поступитися перед обличчям цих терористичних груп", - сказав Нобоа.

За його оцінками, в країні діють близько 20 000 членів злочинних угруповань.

Командувач Збройних сил Еквадору Хайме Вела заявив, що близько 329 осіб, в основному членів банд Los Choneros, Los Lobos і Los Tiguerones, були заарештовані з моменту введення надзвичайного стану в країні.

Уряд заявив, що остання хвиля насильства є реакцією на план президента побудувати нові в'язниці суворого режиму для лідерів банд. Нобоа повідомив, що проект двох нових об’єктів буде оприлюднено цього тижня.

Ситуація в Еквадорі

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан. Причиною цього була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса. Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство.

Втеча сталася того ж дня, коли ватажка банди мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль. Після цього країну сколихнули озброєні напади, зокрема, відбулось захоплення місцевого телеканалу TC Television.

Детальніше про те, що відомо про ситуацію в Еквадорі - у матеріалі - в матеріалі РБК-Україна.

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