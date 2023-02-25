Президент Черногории планирует идти на третий срок

Сегодня, 25 февраля, президент Черногории Мило Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Джуканович, за последние 30 лет занимавший высокие политические посты в стране на Адриатическом море, заявил, что баллотируется на третий срок на президентских выборах, которые пройдут в следующем месяце.

Должность президента в Черногории в основном церемониальная, однако победа Джукановича может спровоцировать досрочные парламентские выборы после президентских, поскольку до сих пор он отклонял предложенных кандидатов на должность премьер-министра.

"Я вступаю в избирательную гонку с намерением быстро и убедительно победить", - заявил Джуканович, возглавляющий Демократическую партию социалистов.

В течение многих лет Черногория была разделена на тех, кто считает себя черногорцами и тех, кто считает себя сербами и выступает против независимости страны от бывшего союза с соседней и значительно большей Сербией.

"Черногория полностью парализована на своем европейском пути, и эта агония должна быть остановлена как можно скорее", - сказал Джуканович, приведший Черногорию к независимости от государственного союза Сербии и Черногории в 2006 году. Именно он обеспечил членство страны в НАТО и поставил ее на путь к вступлению в Европейский Союз.