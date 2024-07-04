Президент Чехии заявил об отсутствии стратегического прорыва России на поле боя в Украине
Россия не имеет признаков стратегического прорыва на поле боя в Украине, из-за чего у нее отсутствует какой-либо стимул для того, чтобы сесть за стол переговоров.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
Как отметил Павел, предложения РФ о прекращении войны до сих пор были ультимативными и предусматривали безусловную капитуляцию Украины, а не прочную основу для мирных переговоров.
Чешский лидер отметил, Россия и дальше будет пытаться достичь территориальных успехов в Украине. В то же время он отметил, что важно поддерживать Украину настолько, чтобы РФ поняла, что единственный способ положить конец конфликту - это переговоры, а не дальнейшее продолжение боевых действий.
"Россия не достигла каких-либо значительных территориальных успехов, и никаких признаков стратегического прорыва с ее стороны не предвидится, но у нее больше ресурсов, чем у Украины", - подчеркнул чешский президент.
Павел добавил, что своим отношением, героизмом военных и гражданских Украина доказывает, что у нее есть решительность и шанс защитить себя.
Помощь Чехии Украине
Напомним, Чехия уже предоставила Украине оборонную помощь с момента широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ на общую сумму 6,75 млрд чешских крон (около 288,42 млн долларов США), о чем заявила министр обороны страны Яна Чернохова.
Как заявлял 25 июня премьер-министр Петр Фиала, на Украину уже прибыла первая партия боеприпасов в рамках инициативы передачи снарядов от Чехии Украине.
А уже 27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снаряды, которые страна начала получать в рамках инициативы Чехии, уже усугубляют защитников на поле боя.
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