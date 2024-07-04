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Президент Чехії заявив про відсутність стратегічного прориву Росії на полі бою в Україні

Чехія, Четвер 04 липня 2024 14:25
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Президент Чехії заявив про відсутність стратегічного прориву Росії на полі бою в Україні Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія не жодних має ознак стратегічного прориву на полі бою в Україні, через що у неї відсутній будь-який стимул для того, щоб сісти за стіл переговорів.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Як зазначив Павел, пропозиції РФ щодо припинення війні досі були ультимативними та передбачали безумовну капітуляцію України, а не міцну основу для мирних переговорів.

Чеський лідер зазначив, що Росія й надалі намагатиметься досягнути територіальних успіхів в Україні. Водночас він зауважив, що важливо підтримувати Україну настільки, щоб РФ зрозуміла, що єдиний спосіб покласти край конфлікту - це переговори, а не подальше продовження бойових дій.

"Росія не досягла якихось значних територіальних успіхів, і жодних ознак стратегічного прориву з її боку не передбачається, але у неї більше ресурсів, аніж в України", - наголосив чеський президент.

Павел додав, що своїм відношенням, героїзмом військових та цивільних Україна доводить, що у неї є рішучість і шанс захистити себе.

Допомога Чехії Україні

Нагадаємо, Чехія вже надала Україні оборонну допомогу з моменту широкомасштабної військової агресії з боку РФ на загальну суму 6,75 мільярда чеських крон (близько 288,42 мільйона доларів США), про що заявила міністр оборони країни Яна Чорнохова.

Як заявляв 25 червня прем'єр-міністр Петр Фіала, в Україну вже прибула перша партія боєприпасів у рамках ініціативи передачі снарядів від Чехії Україні.

А вже 27 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що снаряди, які країна почала одержувати у рамках ініціативи Чехії, вже посилюють захисників на полі бою.

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