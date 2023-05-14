Зеленский о контрнаступлении ВСУ: начнем, как только у нас будет минимум необходимого
Контрнаступление украинских военных начнется, как только Украина получил минимум, с которым сможет вырваться вперед.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Washington Post.
"Мы работаем не только с США (по поводу вооружения, - ред.). Бесспорно, Соединенные Штаты являются лидером в оказании помощи. Мы очень благодарны за это. Но мы не можем полагаться только на США и не можем полагаться на месяцы, о которых вы упомянули. Потому что, защищая ту или иную территорию, ваши ресурсы уменьшаются. Как человеческие ресурсы, так и боеприпасы", - заявил он.
Зеленский отметил, что Украине не будет долго ждать поставок вооружения, чтобы начать контрнаступление.
"Мы начнем контрнаступление, как только будем иметь минимум, с которым сможем вырваться вперед. Поэтому мы работаем с партнерами - с Британией, Францией, Германией, Италией. Мы работаем со словацкими партнерами, с Польшей. Мы работаем с разными странами. Мы работаем с Канадой", - рассказал он.
Президент добавил, что Украина также начала работать с другими континентами по поводу вооружения.
"И здесь я не хотел бы говорить, с какими еще правительствами за пределами европейского континента, потому что не все из них будут рады, если эта информация будет обнародована. Мы работаем. Мы делаем все возможное, чтобы усилить нашу армию", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением. Силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление. По его мнению, потом будет крайне тяжело сохранить значительный уровень помощи.
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