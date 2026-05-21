Президент Чехии предупредил о последствиях "плохого мира" для Украины

19:35 21.05.2026 Чт
2 мин
Чешский лидер отметил, что Украина сейчас не только защищает всю Европу
aimg Валерий Ульяненко
Президент Чехии предупредил о последствиях "плохого мира" для Украины
"Плохой мир" в Украине приведет к долгосрочным негативным последствиям для безопасности всей Европы. В то же время поддержка украинского государства является прямой инвестицией в европейскую стабильность.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам чешского лидера, Украина сейчас не только защищает Европу, но и в корне меняет подходы к ведению войны. Он назвал Украину одним из сильнейших игроков в сфере обороны на континенте.

"Она продемонстрировала чрезвычайную устойчивость, получила большой боевой опыт и развила технологические инновации", - подчеркнул Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что помощь Киеву - не благотворительность, а прямая инвестиция. По его словам, если Украина победит, Европа окажется в безопасности, а если же ее заставят к "плохому миру", последствия этого будут ощущаться десятилетиями.

Конфликты выигрываются благодаря технологиям

Павел отметил, что именно технологии позволяют выиграть в современных конфликтах, что доказывают войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Он добавил, что война ускоряет процессы, и европейским странам стоит поучиться у Украины способности быстро адаптироваться.

"Украина продемонстрировала не только решимость и героизм, но и невероятную способность адаптироваться, обновляться и меняться. Это то, что мы в ЕС потеряли из-за многочисленных регуляций, необходимых в мирное время. Но во время конфликта нужно быть гибкими и достигать результатов в максимально короткие сроки", - сказал он.

Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов считает, что мирный процесс между Украиной и страной-агрессором в конце концов приведет к завершению войны.

В то же время Институт изучения войны сообщил, что пока нет никаких признаков того, что Кремль намерен завершить агрессию, несмотря на заявления главы Кремля.

