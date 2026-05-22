Рубио заявил о рисках эскалации из-за напряжения вокруг Балтии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен возможным обострением ситуации вокруг стран Балтии после новых обвинений со стороны Россия.

Во время общения с журналистами Рубио попросили прокомментировать заявления России о якобы подготовке странами Балтии совместных с Украиной дроновых атак по территории РФ. В ответ глава Госдепартамента заявил, что такие сигналы вызывают беспокойство из-за рисков дальнейшей эскалации.

"Всегда есть опасения, что нечто подобное может перерасти в нечто большее", - сказал Рубио.

По его словам, страны Балтии имеют основания чувствовать угрозу из-за действий России, а США внимательно следят за развитием ситуации. Также Рубио сообщил, что Вашингтон работает с НАТО по этому вопросу.

"Мы не хотим, чтобы это привело к чему-то гораздо худшему", - подчеркнул госсекретарь США.