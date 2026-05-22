Рубио заявил о рисках эскалации из-за напряжения вокруг Балтии
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен возможным обострением ситуации вокруг стран Балтии после новых обвинений со стороны Россия.
Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.
Во время общения с журналистами Рубио попросили прокомментировать заявления России о якобы подготовке странами Балтии совместных с Украиной дроновых атак по территории РФ. В ответ глава Госдепартамента заявил, что такие сигналы вызывают беспокойство из-за рисков дальнейшей эскалации.
"Всегда есть опасения, что нечто подобное может перерасти в нечто большее", - сказал Рубио.
По его словам, страны Балтии имеют основания чувствовать угрозу из-за действий России, а США внимательно следят за развитием ситуации. Также Рубио сообщил, что Вашингтон работает с НАТО по этому вопросу.
"Мы не хотим, чтобы это привело к чему-то гораздо худшему", - подчеркнул госсекретарь США.
Напомним, ранее сообщалось, что несколько стран НАТО тайно разрабатывают сценарии действий на случай возможного выхода США из Альянса или блокировки механизмов коллективной обороны.
Также сообщалось, что Россия заявляла о якобы подготовке Украиной ударов по РФ с территории Латвии. В Риге и Киеве эту информацию категорически опровергли.