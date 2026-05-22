ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рубио заявил о рисках эскалации из-за напряжения вокруг Балтии

22:30 22.05.2026 Пт
1 мин
В США отреагировали на новые обвинения России
aimg Юлия Голованова
Рубио заявил о рисках эскалации из-за напряжения вокруг Балтии Фото: Марко Рубио о возможной эскалации вокруг стран Балтии (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен возможным обострением ситуации вокруг стран Балтии после новых обвинений со стороны Россия.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Читайте также: Рубио впервые встретится с министрами НАТО после разочарования Трампа по Ирану

Во время общения с журналистами Рубио попросили прокомментировать заявления России о якобы подготовке странами Балтии совместных с Украиной дроновых атак по территории РФ. В ответ глава Госдепартамента заявил, что такие сигналы вызывают беспокойство из-за рисков дальнейшей эскалации.

"Всегда есть опасения, что нечто подобное может перерасти в нечто большее", - сказал Рубио.

По его словам, страны Балтии имеют основания чувствовать угрозу из-за действий России, а США внимательно следят за развитием ситуации. Также Рубио сообщил, что Вашингтон работает с НАТО по этому вопросу.

"Мы не хотим, чтобы это привело к чему-то гораздо худшему", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько стран НАТО тайно разрабатывают сценарии действий на случай возможного выхода США из Альянса или блокировки механизмов коллективной обороны.

Также сообщалось, что Россия заявляла о якобы подготовке Украиной ударов по РФ с территории Латвии. В Риге и Киеве эту информацию категорически опровергли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Соединенные Штаты Америки Санкции против России Балтия
Новости
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера