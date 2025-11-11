ua en ru
Президент Чехии отреагировал на снятие украинского флага в парламенте Окамурой

Вторник 11 ноября 2025 07:45
UA EN RU
Президент Чехии отреагировал на снятие украинского флага в парламенте Окамурой Фото: президент Чехии Петр Павел (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Чешский президент Петр Павел прокомментировал недавний инцидент, который связан со снятием украинского флага в здании парламента страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СTK.

Как известно, новый антиукраинский председатель парламента Чехии Томио Окамура 6 ноября снял со здания учреждения флаг Украины, который висел там с 2022 года в знак солидарности, что вызвало скандал.

Чешский президент сказал по этому поводу, что флаги Украины как символ солидарности должны и дальше висеть в Чехии, но прекращение разного рода помощи Киеву было бы хуже.

Павел напомнил, что украинские флаги в Чехии вывесили "как символ солидарности со страной, атакованной агрессивным государством".

"Я думаю, что в этом ничего не изменилось. Украина все еще является объектом российской агрессии, и пока не будет заключено мирное соглашение, наша солидарность с ним не должна ослабевать", - добавил он.

Однако, как сказал чешский президент, больший вред принесло бы изменение позиции Чехии по помощи Украине - в материальном плане, финансовом, военном или любом другом плане.

"Это имело бы прямое влияние на гибель людей, ранения, материальный ущерб. Я убежден, что наша помощь должна продолжаться, потому что это не только солидарность с Украиной, но и выражение ценностей, за которыми мы, как демократическая страна, должны стоять", - заявил Павел.

РБК-Украина писало, что глава правой популистской партии SPD и новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура на прошлой неделе приказал снять украинский флаг со здания Палаты депутатов.

В то же время первый заместитель главы популистской партии Чехии ANO (ныне возглавляющей переговоры по формированию коалиции) Карел Гавличек считает, что украинские флаги следует постепенно убрать из государственных зданий.

