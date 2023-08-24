Данилов: РФ пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии на войну с Украиной

Россия пытается для пополнения рядов своих оккупационных сил вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона "Єдині новини".

Чиновник рассказал, что сейчас россияне пытаются к своей захватнической войне с Украиной "приобщать представителей других стран, стран Центральной Азии".

"Но желающих воевать на стороне России не так много", - отметил он.

Также Данилов указал, что РФ не прекращает проведение скрытой мобилизации.

Относительно ситуации на фронте, то она "тяжелая, но полностью контролируемая", заявил секретарь СНБО.

Так, на некоторых участках есть продвижение для освобождения украинских территорий, при этом на определенных участках фронта ежедневно продолжаются упорные бои, однако бойцы ВСУ крепко держат оборону и не дают оккупантам продвинуться вперед, отметил Данилов.

РФ пытается пополнить свою армию

Ранее сообщалось, что на территории РФ также ожидается проведение "публичной мобилизации", которая может прийти на смену нынешней "скрытой" модели.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в России продолжается полноценная мобилизационная кампания, и ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

Недавно представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что в Кремле планируют мобилизовать на войну несколько сотен тысяч человек. Это необходимо России для того, чтобы попытаться удержать временно оккупированные территории и продолжить военное давление на Украину. В частности врагу необходимо также время на подготовку солдат и их оснащение.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров ранее заявил о том, что после проведения "выборов" на оккупированных территориях жителей могут начать принудительно мобилизовать и отправлять на войну против Украины.