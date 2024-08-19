Президент Чехии допускает вступление Украины в НАТО, несмотря на частичную оккупацию

Вступление Украины в НАТО не должно зависеть от полного контроля над всей своей территорией.

По словам Павела, он ожидает, что Украина сможет договориться о мире с Россией в ближайшие годы. Такое соглашение может означать, что Россия оккупирует часть территории Украины на длительное время, но без того, чтобы демократические государства согласились на изменение границ.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже административной границы, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", - сказал он.

В качестве примера он вспомнил Германию, которая была разделена, но несмотря на то, что разделение не было принято всеми западными странами, часть Германии была принята в НАТО.

"Поэтому я думаю, что есть решение как техническое, так и юридическое, чтобы позволить Украине присоединиться к НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией", - сказал он.