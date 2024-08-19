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Президент Чехії допускає вступ України до НАТО, попри часткову окупацію

Понеділок 19 серпня 2024 21:28
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Президент Чехії допускає вступ України до НАТО, попри часткову окупацію Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вступ України до НАТО не повинен залежати від повного контролю над всією своєю територією.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

За словами Павела, він очікує, що Україна зможе домовитися про мир з Росією в найближчі роки. Така угода може означати, що Росія окупує частину території України на тривалий час, але без того, щоб демократичні держави погодилися на зміну кордонів.

"Я не думаю, що повне відновлення контролю над всією територією є обов'язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративного кордону, то ми можемо розглядати цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент", - сказав він.

Як приклад він згадав Німеччину, яка була розділена, але попри те, що поділ не був прийнятий всіма західними країнами, частина Німеччини була прийнята в НАТО.

"Тому я думаю, що є рішення як технічне, так і юридичне, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією", - сказав він.

Вступ України в НАТО

На початку липня у США пройшов 75-й саміту НАТО. Тоді учасники саміту прийняли рішення щодо збільшення присутності НАТО в Україні. У рамках цього було погодження призначення спеціального представника НАТО в Києві.

Також під час саміту НАТО партнери погодили створення структури для координації допомоги Україні в довгостроковій перспективі.

А президент України Володимир Зеленський захотів обговорити з союзниками по НАТО коаліцію зі знищення російських ракет в українському небі.

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