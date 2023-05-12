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Президент Чехии о членстве Украины в НАТО и ЕС: есть ряд условий, но Запад должен помочь

Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Подготовка ко вступлению в НАТО и ЕС очень сложная, но Запад должен помочь Украине соответствовать всем критериям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил президент Чехии Петр Павел.

"Я не говорю, что это (членство Украины в НАТО и ЕС - ред.) должно быть в каком-то конкретном временном горизонте, потому что подготовка к вступлению в оба института очень сложная, требует длительной подготовки и выполнения целого перечня критериев, но мы должны помочь Украине в этом", - подчеркнул Павел.

При этом глава чешского государства отметил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС могут начаться уже в конце этого года. Это даст стране трамплин для более тесного сотрудничества, поможет послевоенному восстановлению и ускорит приближение к европейским стандартам.

"Когда речь идет о НАТО... чем стабильнее Украина в экономическом плане, тем больше шансов, что ее раньше подготовят к вступлению в НАТО", - добавил президент.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, время для открытия переговоров о членстве нашей страны в Евросоюзе уже пришло.

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НАТОЧехияВступление в ЕС