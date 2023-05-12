Президент Чехії про членство України в НАТО та ЄС: є низка умов, але Захід має допомогти

"Я не кажу, що це (членство України в НАТО та ЄС - ред.) має бути в якомусь конкретному тимчасовому горизонті, тому що підготовка до вступу в обидва інститути дуже складна, потребує тривалої підготовки та виконання цілого переліку критеріїв, але ми маємо допомогти Україні в цьому", - наголосив Павел.

При цьому глава чеської держави зазначив, що переговори щодо вступу України до ЄС можуть розпочатися вже наприкінці цього року. Це дасть країні трамплін для більш тісної співпраці, допоможе післявоєнному відновленню та прискорить наближення до європейських стандартів.

"Коли йдеться про НАТО... чим стабільніша Україна в економічному плані, тим більше шансів, що її раніше підготують до вступу до НАТО", - додав президент.