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Президент Чехії підтримав будівництво "Північного потоку-2"

Новини » Політика    28.05.2019 - 19:45
Президент Чехії підтримав будівництво "Північного потоку-2"
Фото: Мілош Земан (zemanmilos.cz)

За словами Земана, Чехія бідна на енергетичну сировину і змушена імпортувати газ

Газопровід "Північний потік-2" відповідає економічним інтересам Чехії. Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Lidovky.

За його словами, Сполучені Штати Америки не повинен турбувати "Північний потік-2".

"Я не бачу причин, чому "старший брат" за океаном повинен говорити, чи повинен газопровід служити своїй меті", - сказав Земан.

Він додав, що Німеччина і Росія домовилися про проект, а іншим нічого коментувати. За словами Земана, Чехія бідна на енергетичну сировину і змушена імпортувати газ.

"У нас є два варіанти - або імпортувати зріджений природний газ з-за кордону, або імпортувати його з іншої сторони земної кулі в незрідженому вигляді. Проблема в тому, що зріджений газ мінімум на 30% дорожче. Різниця в ціні занадто велика, щоб її ігнорувати", - сказав він.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки Німеччини виступили проти масштабних санкцій США проти газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що зареєстрований у Сенаті США законопроект проти "Північного потоку-2" містить вимоги ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу.

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Новини України Северный поток-2Чехия
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