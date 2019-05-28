Президент Чехии поддержал строительство "Северного потока-2"

Фото: Милош Земан (zemanmilos.cz)

По словам Земана, Чехия бедна на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ

Газопровод "Северный поток-2" соответствует экономическим интересам Чехии. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Lidovky.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не должен беспокоить "Северный поток-2".

"Я не вижу причин, почему "старший брат" за океаном должен говорить, должен ли газопровод служить своей цели", - сказал Земан.

Он добавил, что Германия и Россия договорились о проекте, а другим нечего комментировать. По словам Земана, Чехия бедна на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ.

"У нас есть два варианта - либо импортировать сжиженный природный газ из-за границы, либо импортировать его с другой стороны земного шара в несжиженном виде. Проблема в том, что сжиженный газ минимум на 30% дороже. Разница в цене слишком велика, чтобы ее игнорировать", - сказал он.

Напомним, в Министерстве экономики Германии выступили против масштабных санкций США против газопровода "Северный поток-2".

Добавим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции против причастных к строительству газопровода.