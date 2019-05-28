ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Чехии поддержал строительство "Северного потока-2"

Новости » Политика    28.05.2019 - 19:45
Президент Чехии поддержал строительство "Северного потока-2"
Фото: Милош Земан (zemanmilos.cz)

По словам Земана, Чехия бедна на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ

Газопровод "Северный поток-2" соответствует экономическим интересам Чехии. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Lidovky.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не должен беспокоить "Северный поток-2".

"Я не вижу причин, почему "старший брат" за океаном должен говорить, должен ли газопровод служить своей цели", - сказал Земан.

Он добавил, что Германия и Россия договорились о проекте, а другим нечего комментировать. По словам Земана, Чехия бедна на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ.

"У нас есть два варианта - либо импортировать сжиженный природный газ из-за границы, либо импортировать его с другой стороны земного шара в несжиженном виде. Проблема в том, что сжиженный газ минимум на 30% дороже. Разница в цене слишком велика, чтобы ее игнорировать", - сказал он.

Напомним, в Министерстве экономики Германии выступили против масштабных санкций США против газопровода "Северный поток-2". 

Добавим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции против причастных к строительству газопровода.

В Чехии состоялась антиправительственная акция протеста В Кремле заявили, что санкции США не навредят "Северному потоку-2"
Новости Украины Северный поток-2Чехия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь