Никаких территориальных уступок. Подоляк напомнил условия для переговоров с Россией

Основной для переговоров является полный выход российских войск с территории Украины. Киев не пойдет на территориальные уступки со страной-оккупантом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Об основах. Основой для реальных переговоров с РФ является полный вывод российских вооруженных формирований за пределы международно признанных границ Украины 1991 года. Включая Крым. Ни о каких территориальных уступках или торги нашими суверенными правами не может быть и речи", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму после того, как украинские военные проведут успешное контрнаступление. В то же время Киев не пойдет ни на какие территориальные компромиссы.

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