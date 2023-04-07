ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Перед визитом в Пекин. Байден и Макрон обсудили поддержку Китаем России, - Госдеп

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 07 апреля 2023 08:58
Перед визитом в Пекин. Байден и Макрон обсудили поддержку Китаем России, - Госдеп Фото: в Госдепе США заявили, что Китай поддерживает РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай поддерживает Россию в войне против Украины. Таким образом Пекин бросает вызов международному порядку.

Об этом заявил представитель Госдепа США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Он отметил, что перед визитом в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с американским лидером Джо Байденом. В ходе беседы они подтвердили непреклонную поддержку Украины.

В то же время президенты обсудили поддержку России со стороны Китая. По словам Петаля, Байден и Макрон "разделяют обеспокоенность по поводу вызова, который Китай бросает международному порядку, основывающемуся на правилах".

"Продолжается поддержка Пекином войны России против Украины. Я разрешу нашим французским союзникам подробнее говорить об их отношениях с КНР, но это то, на чем мы сейчас находимся", - подчеркнул он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 6 апреля встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин "может привести России в чувство и вернуть всех за стол переговоров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Франция Китай Российская Федерация Джозеф Байден Эммануэль Макрон
NEWS
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян