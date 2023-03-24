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Президент Бразилии предложит создать "мирный клуб" по Украине во время визита в Китай, - FT

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Пятница 24 марта 2023 17:22
Президент Бразилии предложит создать "мирный клуб" по Украине во время визита в Китай, - FT Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложит создать "мирный клуб" с Китаем для посредничества в прекращении войны в Украине. Об этом он заявит, когда отправится в Пекин на этой неделе для встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Издание отмечает, что бразильский лидер стремится восстановить дипломатическое влияние Бразилии после относительной изоляции предыдущего правительства Жаира Болсонару, но сопротивляется объединению с западными странами, посылающими оружие в Украину для отражения вторжения России.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации встречи, которая приведет к мирному процессу. Президент много раз говорил, что он много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Он заинтересован в мирных разговорах", - заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

В начале этого года президент Бразилии заявил, что будет продвигать идею создания группы стран-посредников, сказав, что "Китаю пора замарать руки".

"Я предлагаю создать группу стран, которые попытаются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - добавил он.

Некоторые аналитики были настроены скептически.

"Бразилия - это держава, которая стремится к успеху. Она хочет видеть себя в мире, внося свой вклад в решение проблем и отвечая на глобальные вызовы. Проблема в том, что Бразилия не в состоянии повлиять на исход этой войны, и многие считают ее нейтральным арбитром, учитывая... ее членство в БРИКС", - заявил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Райан Берг.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китаю следует понимать украинскую сторону в борьбе с российской агрессией.

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