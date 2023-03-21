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Глава Китая впервые высказался о "мирном плане": твердо стоим на правильной стороне истории

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Вторник 21 марта 2023 18:41
Глава Китая впервые высказался о "мирном плане": твердо стоим на правильной стороне истории Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Китай хочет активно содействовать примирению и возобновлению переговорного процесса в рамках "мирного плана" касательно войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпина.

"В прошлом месяце была опубликована позиция Китая относительно политического урегулирования "украинского кризиса". Хотел бы отметить, что с украинского урегулирования мы неукоснительно руководствуемся целями и принципами Устава ООН и придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", - заявил лидер Китая.

По его словам, Китай активно способствует примирению и возобновлению переговорного процесса.

"Наша позиция основывается на самой сущности вопроса и правды. Мы всегда за мир и диалог, мы твердо стоим на верной стороне истории", - добавил Си Цзиньпин.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ вроде бы может применить отдельные пункты "мирного плана" Китая для того, чтобы урегулировать войну с Украиной.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что у китайского "мирного плана" нет логики. Документ якобы поддерживает суверенитет Украины, но в то же время призывает к немедленному прекращению огня без вывода войск РФ.

Также мы писали, что Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по формуле мира, которая также инициатива завершения войны.

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