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Украина публично пригласила Китай присоединиться к украинской формуле мира, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 20:15
Украина публично пригласила Китай присоединиться к украинской формуле мира, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога от Китая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Кишидой Фумио.

"Китая мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем диалог, ожидаем ответ", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна хочет активно содействовать примирению и возобновлению переговорного процесса в рамках "мирного плана" по войне в Украине.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял , что у китайского "мирного плана" нет логики. Документ якобы поддерживает суверенитет Украины, но в то же время призывает к немедленному прекращению огня без вывода войск РФ.

Также мы писали, что Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по формуле мира , которая также инициатива завершения войны.

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