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Президент Бразилии хочет обсудить войну в Украине с Си Цзиньпином

Фото: Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на этой неделе проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждений станет война в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

По его словам, переговоры двух лидеров состояться во время визита Лулы да Силвы в Китай. Встреча состоится в пятницу, 14 апреля.

"Они поговорят о войне в Украине", - заявил глава МИД.

При этом ожидается, что президент Бразилии хочет продвинуть свое предложение о посреднических переговорах по прекращению войны в Украине.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Бразилии предложить создать "мирный клуб" по Украине во время своего визита в Китай.

Также мы писали, что президент Бразилии предложил Украине "отказаться от Крыма" для того, чтобы якобы завершить войну.

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