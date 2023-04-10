Президент Бразилии хочет обсудить войну в Украине с Си Цзиньпином

По его словам, переговоры двух лидеров состояться во время визита Лулы да Силвы в Китай. Встреча состоится в пятницу, 14 апреля.

"Они поговорят о войне в Украине", - заявил глава МИД.

При этом ожидается, что президент Бразилии хочет продвинуть свое предложение о посреднических переговорах по прекращению войны в Украине.