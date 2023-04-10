Президент Бразилии хочет обсудить войну в Украине с Си Цзиньпином

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на этой неделе проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждений станет война в Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.
По его словам, переговоры двух лидеров состояться во время визита Лулы да Силвы в Китай. Встреча состоится в пятницу, 14 апреля.
"Они поговорят о войне в Украине", - заявил глава МИД.
При этом ожидается, что президент Бразилии хочет продвинуть свое предложение о посреднических переговорах по прекращению войны в Украине.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Бразилии предложить создать "мирный клуб" по Украине во время своего визита в Китай.
Также мы писали, что президент Бразилии предложил Украине "отказаться от Крыма" для того, чтобы якобы завершить войну.
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