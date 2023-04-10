Президент Бразилії хоче обговорити війну в Україні з Сі Цзіньпіном

За його словами, переговори двох лідерів відбудуться під час візиту Лули да Сілви в Китай. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 14 квітня.

"Вони поговорять про війну в Україні", - заявив глава МЗС.

При цьому очікується, що президент Бразилії хоче просунути свою пропозицію щодо посередницьких переговорів щодо припинення війни в Україні.