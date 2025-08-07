Президент Бразилии не намерен вести переговоры с Трампом о снижении пошлин

В частности, так бразильский лидер отреагировал на недавнее повышение США пошлин на импорт бразильских товаров до 50%.

Глава государства отметил, что Бразилия не планирует объявлять зеркальные пошлины США. Также его правительство не откажется от переговоров на уровне министерств, но сам лидер не спешит звонить в Белый дом.

"В тот день, когда мое чутье подскажет, что Трамп готов к разговору, я без колебаний позвоню ему. Однако сегодня мое чутье подсказывает, что он не хочет говорить. И я не стану унижаться", - сказал Лула.

Худшие за столетие отношения

Бразильский лидер охарактеризовал отношения его страны с США, как худшие за последние 200 лет.

Это произошло после того, как Трамп привязал новую пошлину к своим требованиям прекратить преследование правого экс-президента Жаира Болсонару, который сейчас предстает перед судом за попытку отменить результаты выборов 2022 года.

Президент отметил, что Верховный суд Бразилии, который рассматривает дело против экс-лидера, "не учитывает слова Трампа - и не должен этого делать".

По его словам, Болсонару должен предстать перед еще одним судом - за то, что спровоцировал вмешательство Трампа, назвав бывшего правого президента "предателем родины".

"Мы уже простили вмешательство США в переворот 1964 года", - сказал Лула, который начинал политическую карьеру как профсоюзный лидер, выступая против военного режима, пришедшего к власти после устранения демократически избранного президента при поддержке США.

"Однако теперь это - не мелкое вмешательство. Это президент США считает, что может диктовать правила суверенному государству, такому как Бразилия. Это неприемлемо", - добавил он.

В то же время, президент Бразилии отметил, что не имеет личных проблем с Трампом и не исключает встречи с ним на Генеральной Ассамблее ООН в следующем месяце или на климатическом саммите ООН в ноябре этого года.

Недопустимое поведение

В то же время, де Силва вспомнил поведение Трампа в отношении других лидеров, в частности президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы и президента Украины Владимира Зеленского.

"То, что Трамп сделал с Зеленским - это унижение. Это не нормально. То, что он сделал с Рамафосой - это унижение. Один президент не должен унижать другого. Я уважаю всех - и требую уважения в ответ", - сказал Лула.

Бразильский лидер отметил, что его министры испытывают трудности в налаживании диалога с американскими коллегами. По этой причине правительство сейчас сосредоточено на внутренней политике для смягчения экономического удара от пошлин США, при этом сохраняя "финансовую ответственность".

Он отказался уточнять, какие именно меры поддержки готовятся для бразильских компаний, но ожидается, что речь идет о кредитных линиях и других формах помощи экспорту.

Осторожный ответ США и иск в ВТО

Также в интервью Reuters Лула отметил, что планирует связаться с лидерами стран БРИКС, начиная с Индии и Китая, чтобы обсудить возможный совместный ответ на пошлины США.

"Пока что координации среди БРИКС нет, но она появится. Какая сила переговоров у маленькой страны перед США? Никакой", - сказал Лула, сравнив многостороннее взаимодействие с силой коллективных переговоров в свои профсоюзные годы.

Отдельно он сообщил, что Бразилия рассматривает возможность подать коллективную жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) совместно с другими странами.

"Я родился, чтобы вести переговоры", - сказал Лула, который вырос в бедности, поднялся через профсоюзное движение и дважды был президентом в 2003-2010 годах, а затем вернулся в 2022 году, победив действующего Болсонару.

Однако он добавил, что не спешит ни договариваться, ни вводить меры в ответ на пошлины США: "Мы должны действовать очень осторожно".

В ответ на вопрос о возможных мерах против американских компаний, в частности о большем налогообложении крупных технокомпаний, Лула сказал, что правительство изучает способы уравнять условия налогообложения компаний США с бразильскими.