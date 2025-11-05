Президент Болгарии наложил вето на закон в отношении российского "Лукойла"
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях относительно условий возможной продажи в стране активов российской компании "Лукойл", принятый парламентом 24 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание "24 часа".
Согласно принятым поправкам, сделки с недвижимым имуществом, некоторым движимым имуществом, а также корпоративными правами четырех компаний, контролируемых "Лукойлом", могут осуществляться только по решению правительства.
При этом Кабинет министров должен был бы действовать исключительно после положительного заключения Государственного агентства "Национальная безопасность" (ГАНС).
Как пишет издание, Радев обжаловал положение о том, что такие сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности, которое должно выдать письменное заключение о возможности продажи активов.
"Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо", - отметил президент, вернув закон на обсуждение в парламент.
"Лукойл" в Болгарии
27 октября "Лукойл" объявил о намерении продать свои международные активы после введения санкций США против компании и ее дочерних структур.
По данным СМИ, покупателем станет швейцарская компания Gunvor Group, которую основал бизнесмен Геннадий Тимченко - давний соратник российского диктатора Владимира Путина.
В Болгарии в городе Бургас расположен один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает около 80% топлива для внутреннего рынка.
Российский нефтяной гигант традиционно имеет значительное экономическое влияние на страну, а сам завод неоднократно связывали с использованием лазеек в санкционном законодательстве ЕС.
После введения санкций болгарское правительство обратилось в Вашингтон с просьбой предоставить разъяснения относительно процедуры подачи запроса на отсрочку санкций, которые вступают в силу 21 ноября.
В Софии опасаются, что возможное прекращение работы завода может вызвать дефицит топлива, рост цен, социальное напряжение и даже правительственный кризис.
Политическая нестабильность, в свою очередь, может усилить позиции президента Румена Радева, которого в Болгарии часто считают пророссийским политиком. Ранее он намекал на возможность создания новой политической силы.
После введения санкций США против российской компании "Лукойл" парламент Болгарии проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС.