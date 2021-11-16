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Президент Болгарії виграв перший тур виборів

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Софія, Вівторок 16 листопада 2021 22:55
Президент Болгарії виграв перший тур виборів Фото: президент Болгарії Румен Радев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чинний президент Болгарії Румен Радев в першому турі на виборах глави держави набрав 49,41% голосів. У другому турі, який відбудеться 21 Листопада, його суперником стане представник партії ГЕРБ Атанас Герджиков, якого підтримали 22,82% виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Болгарії.

За даними ЦВК, за Радєва свої голоси віддали 1 322 128 виборців (49,41%). Друге місце зайняв представник правоцентристської колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова партії ГЕРБ Атанас Герджиков, якого підтримали 610 710 проголосували (22,82%).

Результат Радєва не дозволяє перемогти в першому турі. Тому 21 листопада відбудеться другий, де його суперником стане Герджиков.

Третє місце на виборах президента Болгарії зайняв глава руху за права і свободи Мустафа Карадайи, який набрав 11,57% голосів виборців.

Решта кандидатів набрали менш як 4% голосів.

Нагадаємо, у неділю, 14 листопада, у Болгарії пройшли треті за рік парламентські вибори. Перемогу на них здобула нова центристська партія We Continue The Change. Друге місце посіла партія ГЕРБ.

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