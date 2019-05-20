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Канцлер Австрії вирішив звільнити голову МВС

Новини » Політика    20.05.2019 - 20:29
Канцлер Австрії вирішив звільнити голову МВС
Фото: Херберт Кикл (1tv.ge)

Херберт Кікл став другим членом уряду Австрії, який йде у відставку за останні кілька днів

Прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Херберта Кікла. Про це повідомляє Krone.

Повідомляється, що Кікл став другим членом уряду Австрії, який йде у відставку за останні кілька днів. Про свій намір Курц доповів президенту країни Олександру ван дер Беллену, який повинен схвалити це рішення.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Suddeutsche Zeitung повідомило про наявність відео, на якому віце-канцлер Хайнц-Крістіан Штрахе і голова фракції "Партії свободи" в парламенті Йоганн Гуденус в 2017 році заявили про готовність передати ряд державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо вона надасть фінансову допомогу перед парламентськими виборами

На відеозаписі Штрахе і його помічник Гуденус проводять на Ібіці переговори з жінкою, яка заявила про бажання придбати 50% акцій впливовою австрійської газети Kronen і пообіцяла в обмін на вдалу операцію допомогти на парламентських виборах у жовтні 2017 року. На відео політики обіцяють її сім'ї доступ до державних контрактів.

У зв'язку зі скандалом віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку.

Зазначимо, раніше Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що спричинило за собою дострокові вибори в Австрії. Розпад коаліції стався через відставки віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіан Штрахе, якого підозрюють у змові з росіянами.

 



 

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