Президент Аргентины считает необходимым "глобальное решение" по войне РФ против Украины

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о необходимости "глобального решения" по войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Buenos Aires Times.
"Мы договорились с президентом Франции Эммануэлем Макроном поговорить с другими лидерами G20, чтобы посмотреть, сможем ли мы предпринять какие-то более конкретные действия в пользу создания стола, который восстановит диалог и который начнется с прекращения огня", - заявил Фернандес.
Он также отметил, что конфликт является “непристойным” и предупредил о риске возможного применения ядерного оружия. По словам президента Аргентины, война имеет серьезные последствия для мира, особенно для развивающихся стран.
"Диалог должен вестись между Украиной и Россией, но решение должно быть глобальным и вне логики блоков. Я хочу, чтобы Аргентина сидела за столом переговоров, потому что я хочу найти решение", - добавил Фернандес.
Отметим, ранее лидер Аргентины осудил вторжение России в Украину.
Напомним, ранее Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией, подчеркнув, что диалог должен происходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.
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