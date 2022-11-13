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Президент Аргентини вважає за необхідне "глобальне рішення" щодо війни РФ проти України

Фото: Альберто Фернандес, президент Аргентини (flickr by Claudia Saravia)
Автор: Іван Носальський

Президент Аргентини Альберто Фернандес заявив про необхідність "глобального рішення" щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Buenos Aires Times.

"Ми домовилися з президентом Франції Еммануелем Макроном поговорити з іншими лідерами G20, щоб подивитися, чи зможемо ми зробити якісь конкретніші дії на користь створення столу, який відновить діалог і який розпочнеться з припинення вогню", - заявив Фернандес.

Він також зазначив, що конфлікт є "непристойним" та попередив про ризик можливого застосування ядерної зброї. За словами президента Аргентини, війна має серйозні наслідки для світу, особливо для країн, що розвиваються.

"Діалог має вестися між Україною та Росією, але рішення має бути глобальним і поза логікою блоків. Я хочу, щоб Аргентина сиділа за столом переговорів, тому що я хочу знайти рішення", - додав Фернандес.

Зазначимо, раніше лідер Аргентини засудив вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, раніше Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, наголосивши, що діалог має відбуватися на умовах Києва і в той час, коли це буде зручно Україні.

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АргентинаВійна Росії проти України