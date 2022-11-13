Президент Аргентини вважає за необхідне "глобальне рішення" щодо війни РФ проти України

"Ми домовилися з президентом Франції Еммануелем Макроном поговорити з іншими лідерами G20, щоб подивитися, чи зможемо ми зробити якісь конкретніші дії на користь створення столу, який відновить діалог і який розпочнеться з припинення вогню", - заявив Фернандес.

Він також зазначив, що конфлікт є "непристойним" та попередив про ризик можливого застосування ядерної зброї. За словами президента Аргентини, війна має серйозні наслідки для світу, особливо для країн, що розвиваються.

"Діалог має вестися між Україною та Росією, але рішення має бути глобальним і поза логікою блоків. Я хочу, щоб Аргентина сиділа за столом переговорів, тому що я хочу знайти рішення", - додав Фернандес.

Зазначимо, раніше лідер Аргентини засудив вторгнення Росії до України.