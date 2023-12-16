RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Аргентины разыграл свою последнюю зарплату депутата в эфире Instagram

Фото: Хавьер Милей, президент Аргентины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Аргентины Хавьер Милей, во время прямой видеотрансляции в Instagram, провел розыгрыш своей последней месячной зарплаты на должности народного депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В эфире президент продемонстрировал свой офис и разыграл 2,1 млн аргентинских песо (около 2,5 тысячи долларов). Как он отметил, это был последний розыгрыш, поскольку он "нашел себе другую работу". 

Победителем стала женщина, по имени Вероника Гомес. В частности розыгрыш в офисе президента контролировал нотариус.

Как рассказывает издание, во время своей депутатской кампании Милей обещал, что будет разыгрывать ежемесячную зарплату, чтобы выделиться из политической касты, которую он обвинял в постоянных привилегиях. 

"Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату... и так же как я сдержал свое слово в роли депутата, я буду держать свое слово в роли президента", - заявил Милей. 

Что известно о Милее 

10 декабря, либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины. Под скандирование "Либертад! Либертад!" он принял присягу. В частности на инаугурации присутствовал президент Владимир Зеленский, который прибыл в страны с визитом. 

Подробнее о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аргентина