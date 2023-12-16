Президент Аргентини розіграв свою останню зарплату депутата в ефірі Instagram

В ефірі президент продемонстрував свій офіс та розіграв 2,1 млн аргентинських песо (близько 2,5 тисячі доларів). Як він відзначив, це був останній розіграш, оскільки він "знайшов собі іншу роботу".

Переможцем стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Зокрема розіграш в офісі президента контролював нотаріус.

Як розповідає видання, під час своєї депутатської кампанії Мілей обіцяв, що розігруватиме щомісячну зарплату, аби виділитись з політичної касти, яку він звинувачував в постійних привілеях.

"Під час моєї кампанії в народні депутати я пообіцяв пожертвувати свою зарплату... і так само як я дотримав своє слово у ролі депутата, я триматиму своє слово в ролі президента", - заявив Мілей.

Що відомо про Мілея

10 грудня, лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей став президентом Аргентини. Під скандування "Лібертад! Лібертад!" він склав присягу. Зокрема на інавгурації був присутній президент Володимир Зеленський, який прибув до країни з візитом.

Докладніше про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.