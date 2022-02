Презентація Nintendo та завершення будівництва Starship: головне зі світу технологій за 10 лютого

SpaceX показала завершення будівництва Starship

Компанія добудувала надважку ракету у прямому ефірі. Starship готова до першого орбітального польоту, однак спочатку їй доведеться дочекатися дозволу від американського регулятора.

Також цікаво, що під час будівництва, SpaceX використовувала вежу з роботизованими маніпуляторами "Мехазіллу". Її висота становить 140 метрів.

Nintendo провела презентацію Direct

Це була перша виставка Direct у поточному році.

Під час презентації компанія продемонструвала низку нових цікавих ігор, а також ремейків старих франшиз, які свого часу були доступними лише на PlayStation.

Також Nintendo анонсувала Switch Sports, яка розкрила можливості консолі Wii.

Однак, продовження The Legend of Zelda: Breath of the Wild так і не анонсували.

Маска висміяли через саркастичну публікацію

Підприємець Ілон Маск опублікував у Twitter повідомлення з надписом: ”Дякую, що палите”. Мільярдер намагався натякнути на те, що ця погана звичка насправді є руйнівною для нашого організму, однак не усі його підписники оцінили дану "пораду”.

Стрімер TimTheTatman відповів Маску фотографією на якій він зображений з великою сигарою. Більшості сподобалось повідомлення геймера, у зв’язку з чим вони також вирішили приєднатися до треду.

Що готують мобільні оператори в рамках "єСмартфону" від Зеленського

Нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв усім вакцинованим від коронавірусу людям старше 60 років - безкоштовні смартфони.

Наразі українські мобільні оператори вже розпочали переговори з Міністерством цифрової трансформації, аби обговорити можливі пільгові тарифи для пенсіонерів.

Також РБК-Україна розповіло й про те, які ж тарифи можна обрати для людей похилого віку.

TikTok працює над віковим обмеженням для контенту

ByteDance розпочала працювати над віковими обмеженнями у своєму застосунку TikTok.

Останнім часом компанії піддаються все жорсткішій перевірці щодо обмежень заради молодих користувачів платформ. Наприклад, Meta зазнала критики після заяви про розробку версії Instagram для дітей. Також компанію звинуватили й у тому, що вона приховувала перевірки впливу фотоблогу на психіку підлітків.

TikTok, зі свого боку, планує опиратися на стандарти оцінки, які використовують для фільмів та ігор.