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SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі Starship

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Четвер 10 лютого 2022 12:13
SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі Starship Фото: SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі Starship (twitter.com/elonmusk)
Автор: Сергій Пишкін

Космічна компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, завершила будівництво повноцінного прототипу Starship. Ракета готова до першого орбітального польоту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал NASASpaceflight.

Під час прямого ефіру, SpaceX успішно з’єднала прототип Starship 20 з новітнім прискорювачем Super Heavy Booster 4.

Загальна висота ракети становить 120 метрів.

Під час будівництва ракети компанія використовувала 140-метрову вежу з роботизованими маніпуляторами "Мехазіллу". Саме вона ловитиме перший ступіть, який приземлятиметься після польоту.

Трохи історії Starship

Вперше компанія зібрала прототип ще у серпні 2021 року. Втім після цього SpaceX знову її розібрала, аби провести додаткові випробування обох ступенів окремо та пропалювання прискорювача. Останнє було необхідно для перевірки герметичності.

Вже сьогодні компанія нарешті завершила об’єднання двох ступенів.

Наразі SpaceX очікує дозвіл від американського регулятора, щоб провести перший орбітальний політ ракети.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX втратила 40 новітніх мікросупутників Starlink через магнітні бурі.

Також нещодавно компанія продемонструвала вражаюче відео з запуску ракети Falcon 9.

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SpaceX Илон Маск
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