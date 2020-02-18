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Запуск Нацплатформи для реінтеграції Донбасу перенесли

Новини » Політика     18.02.2020 - 18:14
Запуск Нацплатформи для реінтеграції Донбасу перенесли
Фото: Сергій Сивохо (facebook.com/sivokho)

За словами Сергія Сивохо, презентація не скасовується, а переноситься на більш пізній термін

Презентація Національної платформи примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу була перенесена з-за боїв у Золотому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника Секретаря Ради безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення окупованих територій Донбасу Сергія Сивохо у Facebook.

За його словами, рішення про перенесення презентації Нацплатформи було не легке.

"Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що відбулося сьогодні в районі Золотого. Це було нелегко - ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку прийняли рішення перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності", - заявив Сивохо.

При цьому він додав, що презентація не скасовується, а переноситься з 19 лютого на більш пізній термін.

За його словами, робота по налагодженню діалогу між простими людьми буде продовжуватися "непублічно, системно, безперервно".

Нагадаємо, Національна платформа примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу повинна була стартувати в середу, 19 лютого. За словами Сивохо, вона допоможе навести мости між людьми по обидва боки ліній дотику.

Раніше повідомлялося, що РНБО планує підготувати Нацплатформу для реінтеграції Донбасу. Для її створення використовувався досвід вирішення військових конфліктів Ірландії, Боснії та інших країн.

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