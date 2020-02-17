ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні стартує Нацплатформа для реінтеграції Донбасу

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 12:10
В Україні стартує Нацплатформа для реінтеграції Донбасу
Фото: Сергій Сивохо (facebook.com/sivokho)

Нацплатформа примирення і єдності дозволить навести мости між людьми по обидва боки лінії зіткнення

Національна платформа примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу стартує 19 лютого. Про це заявив радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Сивохо у своєму Facebook.

За його словами, Національна платформа допоможе навести мости між людьми по обидва боки ліній дотику.

"Будь мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидві сторони лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду. 19 лютого - старт Національної платформи примирення і єдності. Наше завдання - "наводити мости. Менше слів - більше справ", - написав Сивохо.

Нагадаємо, в листопаді РБК-Україна писало, що РНБО планує підготувати Нацплатформу для реінтеграції Донбасу. Для її створення використовувався досвід вирішення військових конфліктів Ірландії, Боснії та інших країн.

Також повідомлялося, що в Україні може з'явитися Нацагентство з подолання наслідків агресії Російської Федерації. Відповідний законопроект про створення Нацагенства був зареєстрований у Верховній раді в лютому.

У Путіна відреагували на ідею Зеленського про патрулювання кордону на Донбасі Робота КПВВ "Маріїнка" буде припинена
Новини України РНБОДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся