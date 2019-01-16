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Претенденти на титул IBF підписали контракт на бій проти Ломаченко

Новини » Спорт    16.01.2019 - 11:07
Претенденти на титул IBF підписали контракт на бій проти Ломаченко
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

За вакантний титул посперечаються росіянин і Чаніев ганець Ком

Претенденти на титул IBF у легкій вазі росіянин Іса Чаніев (13-1, 6 КО) і ганець Річард Ком (27-2, 24 КО) підписали контракт на бій з Василем Ломаченко (12-1, 9 КО). Про це повідомив промоутер чемпіона світу WBA, WBO в легкій вазі Боб Арум, слова якого наводить Talksport.com.

"2. лютого Річард Ком і Іса Чаніев битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі. Обидва хлопці вже підписали контракт на зустріч з Ломаченко в квітні. Якщо це станеться, це буде його наступний бій", - сказав Арум.

Промоутер також зазначив, що Ломаченко хоче битися в Англії, де він завоював золото Олімпійських ігор-2012. Саме там може пройти його бій влітку.

Нагадаємо, поєдинок українця проти Чаніева або Ком відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі. Таким чином, вже в квітні Ломаченко може об'єднати три титули. Раніше українець заявляв, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

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