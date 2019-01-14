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З'явився ще один потенційний суперник на бій з Ломаченко

Новини » Спорт    14.01.2019 - 17:15
З'явився ще один потенційний суперник на бій з Ломаченко
Фото: Василь Ломаченко (twitter.com/trboxing)

Бій може відбутися в другій половині 2019 року

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO, українець Василь Ломаченко може провести поєдинок проти переможця матчу-реваншу Мігель Берчельт (35-1, 31 KO) - Франциско Варгас (25-1-2, 18 KO). Про це заявив президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф, якого цитує ESPN.

Бій за титул WBC у другій напівлегкій вазі відбудеться 23 березня в Інглвуді (штат Каліфорнія, США) на стадіоні Forum.

"Перемога Берчельта зробила б його на крок ближче до ймовірного переходу в легку вагу, щоб пізніше в 2019 році кинути виклик єдиному чемпіону світу Василю Ломаченку", - сказав Дюбеф.

У 2015 році Варгас відібрав цей титул у японського чемпіона Такаші Міури, і після нічиєї з Орландо Салідо поступився його Берчельту достроково через розсічення в одинадцятому раунді в січні 2017 року. З того часу Варгас здобув дві перемоги, а чемпіон чотири рази успішно захистив свій титул.

Нагадаємо, наступний поєдинок Ломаченка намічений на квітень нинішнього року в Лос-Анджелесі з володарем титулу IBF у легкій вазі, який визначиться 2 лютого в бою між Річардом Коммі з Гани і росіянином Ісою Чанієвим.

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