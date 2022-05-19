ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 18:21
Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини Фото: Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію щодо створення трибуналу для воєнних злочинів Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав відповідне рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Висловлюємо подяку членам Європарламенту, які підтримали резолюцію, яка закликає ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та надати йому необхідні ресурси та підтримку. Водночас ми притягнемо російське керівництво до відповідальності", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови МЗС Британії Ліз Трасс, її країна відкрита для ідеї щодо створення міжнародного кримінального трибуналу для Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Європарламент
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ