"Ми нічого не почали". Путін і далі нав'язує свою правду про причини війни в Україні

Росія нічого нібито не починала війну проти України з точки зору військових дій, а намагається тільки закінчити.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східний економічний форум.

"Ми нічого не почали з точки зору військових дій, а намагаємося тільки закінчити. Почали військові дії у 2014 році після "державного перевороту" в Україні ті, хто не хотів нормального мирного розвитку і прагнув до придушення свого власного народу, проводячи одну військову операцію за одною і піддаючи "геноциду" людей, які проживають на Донбасі 8 років", - заявив він.

За його словами, Росія прийняла рішення після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом.

"Росія прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний противник збройним шляхом. Ми це зробили свідомо. Всі наші дії спрямовані на допомогу людям, які там живуть на Донбасі, це наш обов'язок і ми виконаємо його до кінця. В кінцевому підсумку це призведе до зміцнення нашої країни", - додав диктатор.

Нагадаємо, раніше Путін під час відкритого уроку для школярів придумав нову "мету" війни в Україні, заявивши про нібито створення антиросійського анклаву.

До цього причиною війни в Україні Путін називав "допомога людям на Донбасі".

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