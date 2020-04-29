Прем’єра просять не допустити підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею призведе до зниження конкурентоспроможності вітчизняних вугільних підприємств та негативно позначиться на роботі енергетичної галузі. Про це йдеться у зверненні народного депутата України, голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця до прем’єр-міністра, передає РБК-Україна.

Нардеп зазначив, що намір керівництва "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажоперевезення істотно збільшить фінансове навантаження на виснажені епідемічною та економічною кризами підприємства, які користуються залізничними перевезеннями. Він також наголосив, що, зважаючи на зниження цін промислових виробників на 7%, економічно обґрунтованим є не підвищення, а зниження тарифів "Укрзалізниці".

"Нелогічною виглядає аргументація підвищення тарифів з боку Міністерства інфраструктури України (МІУ). Так зростання тарифів у 2019 році на вантажні залізничні перевезення на 14,2% у міністерстві пояснюють зростанням цін промислових виробників у 2018 році на 14,2%. Але за підсумками 2019 року ціни промислових виробників знизилися на 7,1%. Відповідно, за логікою урядовців, економічно обґрунтованим було б рішення про зниження тарифів на вантажні перевезення у 2020 році на такий же відсоток", - написав Волинець.

За його словами, підвищення тарифів УЗ особливо сильно вдарить по вугільних підприємствах, які внаслідок зростання видатків на логістику втратять конкурентоспроможність, та поглибить кризу в енергетичній галузі в цілому.

"Укрзалізниця" також говорить про зближення класів вантажів. Це означає зростання вартості транспортування вугілля. Зараз в рік УЗ перевозить близько 65 млн тонн вугілля, який відноситься до 1 класу вантажів. Якщо вартість перевезення зараз збільшиться, це знизить і без того низьку конкурентоспроможність вугільних підприємств і негативно позначиться на роботі енергетичної галузі", - написав Волинець.

Депутат наголошує, що в поточних обставинах тільки зниження тарифів на залізничні перевезення, як і зниження портових зборів - один із закономірних шляхів підтримати майже зруйновану пандемією економіку. Та закликав прем’єр-міністра не допустити підвищення тарифів "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції та втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

Водночас екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення, ініційоване Міністерством інфраструктури, в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам. На думку Омеляна, серед головних недоліків роботи міністерства інфраструктури зараз є сумнівна кадрова політика та масштабна корупція.