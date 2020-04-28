Криклій несе персональну відповідальність за високі транспортні тарифи, - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Глава "Укрметалургпрому" вважає, що Мінінфраструктури має зупинити будь-які ініціативи, які так чи інакше збільшують витрати вантажовідправників

За необґрунтовано високі витрати на логістику у підприємств гірничо-металургійного комплексу несе відповідальність міністр інфраструктури Владислав Криклій. Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає РБК-Україна.

Голова "Укрметалургпрому" підкреслив, що в умовах кризи для забезпечення стабільної роботи підприємств ГМК вкрай важливо мати можливість стримувати витрати, значна частина яких - логістичні. Тому підвищення тарифів на вантажоперевезення з боку "Укрзалізниці" неприйнятне.

"Велика частина цих витрат – як раз логістичні витрати, портові збори, тарифи. На превеликий жаль, тут персональна відповідальність міністра чинного Криклія, тому що питання, по-перше, що зараз робиться, і що було зроблено за останні 8 місяців для того, щоб підготуватися до цієї ситуації. Був прекрасний час для того, щоб вирішити безліч питань, які накопичилися і в портовій галузі, і в залізничній галузі. Їм, на жаль, не приділялася увага", - сказав Каленков.

Він також підкреслив, що портові збори в Україні в 3-4 рази вище, ніж у сусідніх країнах, при цьому в Міністерстві інфраструктури не працюють над їх зниженням.

"Міністерство інфраструктури прекрасно знає, що портові збори у нас в 3-4 рази вище, ніж в інших країнах", - сказав Каленков.

На його думку, зараз Мінінфраструктури слід зупинити будь-які ініціативи, які так чи інакше збільшують витрати вантажовідправників, а навпаки, знайти можливість знизити їх. Зокрема портові збори, за його словами, можна знизити на 10-20%.

"З портових зборів. Ми показали, що ефективно буде їх зменшити хоча б на 10% з 1 червня, на 20% з 1 січня наступного року. Ми показуємо, що товарообіг, вантажообіг при цьому зросте і збільшиться надходження у середньостроковій перспективі та в порти, і держава", - пояснив Каленков.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, підкресливши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати позицій на світових ринках.