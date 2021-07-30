ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Путіна заперечують, що Білорусь просила Кремль про розміщення збройних сил РФ

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 14:27
У Путіна заперечують, що Білорусь просила Кремль про розміщення збройних сил РФ Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Влада Білорусі не зверталася до російського керівництва з приводу можливості розміщення в республіці Збройних сил РФ. Офіційного звернення не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, в цьому питанні необхідно дотримуватися "законних процедур".

"Ніяких звернень на цей рахунок від Білорусії не було. Ви знаєте, що це можливо після офіційного звернення керівництва однієї країни до керівництва іншої країни. На цей рахунок існують визначені законом процедури, визначені законом повноваження. Будь-яких звернень від Білорусії на цей рахунок не було", - сказав Пєсков.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Збройні Сили Росії можуть бути розміщені в Білорусі "у разі загрози безпеці Союзної держави", але поки такої необхідності немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Володимир Путін Білорусь Війська РФ
NEWS
РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа