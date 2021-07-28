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Байден зустрівся з Тіхановською в Білому домі

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Вашингтон, Середа 28 липня 2021 20:06
Байден зустрівся з Тіхановською в Білому домі Фото: Байден прийняв Тіхановську в Білому домі (twitter.com/POTUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською. Він підтвердив підтримку народа Білорусі в його прагненні до демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США.

"Для мене було честю зустрітися з Тіхановською в Білому домі сьогодні вранці (28 липня - ред.). США підтримують народ Білорусі в його прагненні до демократії і загальних прав людини", - написав Байден.

Тіхановська в свою чергу розповіла у своєму Telegram-каналі, про що вона говорила з Байденом. Зокрема, лідер опозиції закликала президента США допомогти зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії.

Нагадаємо, Світлана Тіхановська прибула в США з візитом 18 липня. На наступний день вона зустрілася з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

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