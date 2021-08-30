Польща через нелегалів направила поліцейських на кордон Литви та Білорусі

Для боротьби з нелегалами Польща направила поліцейських на кордон Литви та Білорусі. Ці заходи вживаються, щоб стримати потік мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci .

Повідомляється, що сьогодні польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський зустрівся з поліцейськими, які їдуть до Литви.

"Звідки ці проблеми в Польщі та Литві? Ми маємо справу з цинічною грою білоруського режиму. Це відплата і помста за те, що ці країни стали безпечним притулком для білоруської опозиції", - заявив він, коментуючи проблему з нелегалами.

За його словами, Олександр Лукашенко хоче повторити події 2015 року, коли європейські країни страждали через наплив сирійських біженців.

"Лукашенко пам'ятає, якою великою проблемою був 2015 рік для всієї Європи, він хоче повторити це і нашкодити Польщі, Литві, нашим громадянам і Євросоюзу, цинічно використовуючи і дезінформуючи людей, яких привозять білоруські літаки. Кордони не відкриті і не можуть бути відкриті", - додав Камінський.