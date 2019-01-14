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Прем'єр Польщі засудив напад на мера Гданська

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 00:59
Прем'єр Польщі засудив напад на мера Гданська
Фото: поліція Польщі (з відкритих джерел)

Матеуш Моравецький доручив міністру внутрішніх справ надати всю інформацію про напад

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив напад на мера Гданська Павла Адамовича і доручив міністру внутрішніх справ надати всю інформацію про інцидент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра.

"Напад на життя і здоров'я Павла Адамовича гідний найвищого засудження. Доручаю міністру тримати мене в курсі цієї ситуації", - написав він.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що лікарям вдалося відновити серцевий ритм пораненого мера.

"Я отримав інформацію про те, що лікарі зуміли відновити серцевий ритм важко пораненого мера Павла Адамович і є надія, але стан тяжкий", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича.

Зазначено, що нападник проліз на сцену, де виступав мер, і завдав удар ножем. За попередньою інформацією Адамович залишився живий, проте на машині швидкої допомоги був відправлений у лікарню.

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