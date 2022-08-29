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Прем'єр Польщі обговорив посилення військової та фінансової допомоги Україні з Макроном

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили посилення військової та фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Моравецького в ході спільного брифінгу з Макроном, яку наводить ТVN24.

"Значна частина нашого часу була приділена ситуації в Україні. Я говорив про те, що ми бачимо зі свого боку, і також попросив президента (Макрона - ред.) про найбільш невідкладні поставки зброї, посилення фінансової підтримки України, і, як ми дуже добре знаємо, держава, яка знаходиться в стані війни, повинна покладатися на своїх союзників", - заявив Моравецький.

Також він нагадав, що ще в червні Європейська рада схвалила надання Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги, але Київ так і не отримав всі кошти. За його словами, цю обіцянку необхідно втілити в життя.

Моравецький зазначив, що в ході його розмови з Макроном було піднято питання надання Україні ще більших поставок зброї та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше Моравецький заявив, що ЄС повинен заблокувати туристичні візи громадян Росії, а також обмежити в'їзд для російських олігархів.

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