Прем'єр Польщі обговорив посилення військової та фінансової допомоги Україні з Макроном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Моравецького в ході спільного брифінгу з Макроном, яку наводить ТVN24 .

"Значна частина нашого часу була приділена ситуації в Україні. Я говорив про те, що ми бачимо зі свого боку, і також попросив президента (Макрона - ред.) про найбільш невідкладні поставки зброї, посилення фінансової підтримки України, і, як ми дуже добре знаємо, держава, яка знаходиться в стані війни, повинна покладатися на своїх союзників", - заявив Моравецький.

Також він нагадав, що ще в червні Європейська рада схвалила надання Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги, але Київ так і не отримав всі кошти. За його словами, цю обіцянку необхідно втілити в життя.

Моравецький зазначив, що в ході його розмови з Макроном було піднято питання надання Україні ще більших поставок зброї та гуманітарної допомоги.