Премьер Польши обсудил усиление военной и финансовой помощи Украине с Макроном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Моравецкого в ходе совместного брифинга с Макроном, которое приводит ТVN24 .

"Значительная часть нашего времени была уделена ситуации в Украине. Я говорил о том, что мы видим со своей стороны, и также попросил президента (Макрона - ред.) о наиболее неотложных поставках оружия, усилении финансовой поддержки Украины, и, как мы очень хорошо знаем, государство, которое находится в состоянии войны, должно полагаться на своих союзников", - заявил Моравецкий.

Также он напомнил, что еще в июне Европейский совет одобрил предоставление Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи, но Киев так и не получил все средства. По его словам, это обещание необходимо воплотить в жизнь.

Моравецкий отметил, что в ходе его разговора с Макроном был поднят вопрос предоставления Украине еще больших поставок оружия и гуманитарной помощи.