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У США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна, - Financial Times

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США, Понеділок 31 січня 2022 14:53
У США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна, - Financial Times Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Іванна Шовкун

США планують запровадити санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, якщо РФ нападе на територію України. Обмеження поширюватимуться на членів рад директорів російських держкомпаній, великих чиновників і на їхніх дружин та дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Список підсанкційних осіб було розроблено у координації з американськими союзниками.

"Виявлені особи перебувають у ближньому чи далекому оточенні Путіна і відіграють певну роль у прийнятті держрішень або, як мінімум, є учасниками дестабілізуючої поведінки Кремля", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що превентивне запровадження санкцій проти Росії до вторгнення в Україну буде менш ефективним. Вона уточнила, що стримування найкраще працює в умовах стратегічної невизначеності.

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