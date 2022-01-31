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"Ховатися буде ніде". Британія анонсувала "найжорсткіші" санкції проти РФ

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Лондон, Понеділок 31 січня 2022 19:46
"Ховатися буде ніде". Британія анонсувала "найжорсткіші" санкції проти РФ Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Великобританія може ввести "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та зважиться на вторгнення в Україну. Вони торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Зокрема, вона анонсувала підготовку нового закону про посилення та розширення санкцій Лондона у відповідь на агресію Росії проти України.

Раніше санкції накладалися безпосередньо на тих, хто був пов'язаний із дестабілізацією України. Новий підхід означатиме, що обмеження можуть бути застосовані до значно ширшого кола осіб та компаній через їхню значущість для Кремля.

"Незалежно від того, чи підтримуєте ви агресивні дії Росії проти України або маєте ширше значення для Кремля, у нас буде право накласти на вас санкції. Нічого не вийде, і ховатися буде ніде. Це стане найжорсткішим режимом санкцій проти Росії, який у нас колись був, і ознаменує найбільшу зміну у нашому підході з моменту виходу з Європейського союзу", - зазначила Трасс.

За її словами, Лондон ясно дає зрозуміти, що єдиний шлях вперед для Росії - це деескалація, припинення агресії та початок змістовних переговорів.

"Це означає дотримання угод, які Росія добровільно підписала, таких як Будапештський меморандум щодо гарантій безпеки 1994 року, в якому вона погодилася підтримувати територіальну цілісність України", - додала Трасс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть запровадити санкції проти Росії до вторгнення в Україну.

А видання Financial Times пише, що США планують запровадити санкції проти найближчого оточення Путіна, якщо Росія нападе на Україну. Обмеження будуть поширюватися на членів рад директорів російських держкомпаній, великих чиновників та їхніх дружин і дітей.

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Великобританія Санкції проти Росії Вторгнення Росії до України
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