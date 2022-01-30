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Позбавлять стратегічних амбіцій: ЄС розробляє нові санкції проти Росії

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Брюссель, Неділя 30 січня 2022 20:29
Позбавлять стратегічних амбіцій: ЄС розробляє нові санкції проти Росії Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський Союз розробляє нові санкції проти Росії. Обмеження завдадуть російській економіці і фінансам серйозної шкоди, а також позбавлять Москву товарів для реалізації стратегічних амбіцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

"У рамках нашої роботи зі стримування ми просунулися в підготовці високоефективних заходів у відповідь, які завдадуть серйозної шкоди російській економіці і фінансовій системі", - написав у своєму блозі Боррель.

За його словами, також розглядаються заходи експортного контролю, які матимуть довгостроковий ефект і позбавлять Росію товарів, "необхідних для реалізації її стратегічних амбіцій".

Боррель додав, що країни-члени в Раді ЄС приймуть рішення про введення санкцій проти Росії на основі його пропозиції. "Я тісно співпрацюю з комісією, щоб наша спільна пропозиція про заходи послідувала відразу за моєю першою пропозицією про встановлення економічних і фінансових санкцій, і щоб рішення приймалися якомога швидше, якщо це буде потрібно", - додав він.

Глава зовнішньополітичної служби додав, що Росія веде війну нервів і тому Євросоюз повинен зберегти свої нерви. За його словами, в цьому протистоянні ЄС робить все можливе, щоб працювали дипломатичні шляхи вирішення конфліктних ситуацій.

Нагадаємо, напередодні голова Комітету з міжнародних відносин демократ Сенату США Роберт Менендес допустив можливість введення санкцій проти Росії до її вторгнення в Україну.

Зазначимо, у разі вторгнення Росії в Україну США введуть найпотужніші санкції, які зруйнують російську економіку.

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