ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем’єр Молдови відвідає Україну

Новини » Політика    07.07.2019 - 19:00
Прем’єр Молдови відвідає Україну
Фото: Майя Санду (moldova.org)

Майя Санду прибуде в Україну 11 липня

Прем’єр-міністр Молдови Майя Санду відвідає Україну з офіційним візитом 11 липня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санду у Facebook.

Санду повідомила, що вона дякує президенту України за запрошення та готовність провести зустріч найближчим часом.

"Україна і Молдова мають одну мету - європейську інтеграцію. Тому тісна співпраця між нашими країнами буде корисною для безпеки в регіоні і громадян обох країн", - заявила молдовський прем’єр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр Молдови звинуватила Україну в підтримці сепаратистів Придністров'я. За її словами, вона зацікавлена у співпраці з Україною, але ще не вела переговори з новим президентом Володимиром Зеленським або прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, також вона заявила, що попередня влада співпрацювала з адміністрацією олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка.

Нагадаємо, що новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікачу олігарху Плахотнюку. Майя Санду заявила, що бачила як деяких румунських політиків, які виїхали в Коста-Ріку і були екстрадовані, а на землі не так багато місць, де вони зможуть сховатися, також вона повідомила, що вони прийдуть до того, що в країні буде незалежна прокуратура, яка буде вимагати їх екстрадиції і покарання

США розглядають можливість екстрадиції Плахотнюка Українці склали рейтинг можливих прем'єрів
Новини України Прем'єр-міністрМолдова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся