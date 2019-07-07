Прем’єр Молдови відвідає Україну

Фото: Майя Санду (moldova.org)

Майя Санду прибуде в Україну 11 липня

Прем’єр-міністр Молдови Майя Санду відвідає Україну з офіційним візитом 11 липня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санду у Facebook.

Санду повідомила, що вона дякує президенту України за запрошення та готовність провести зустріч найближчим часом.

"Україна і Молдова мають одну мету - європейську інтеграцію. Тому тісна співпраця між нашими країнами буде корисною для безпеки в регіоні і громадян обох країн", - заявила молдовський прем’єр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр Молдови звинуватила Україну в підтримці сепаратистів Придністров'я. За її словами, вона зацікавлена у співпраці з Україною, але ще не вела переговори з новим президентом Володимиром Зеленським або прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, також вона заявила, що попередня влада співпрацювала з адміністрацією олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка.

Нагадаємо, що новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікачу олігарху Плахотнюку. Майя Санду заявила, що бачила як деяких румунських політиків, які виїхали в Коста-Ріку і були екстрадовані, а на землі не так багато місць, де вони зможуть сховатися, також вона повідомила, що вони прийдуть до того, що в країні буде незалежна прокуратура, яка буде вимагати їх екстрадиції і покарання